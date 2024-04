Badanti per famiglie a tempo indeterminato

1 BADANTE

Si cerca badante con esperienza per famiglia di Cortona, per assistere persona anziana non autosufficiente fornendole le cure ed il supporto necessario, provvedere al suo sostentamento, all’igiene. Lavoro full time, contratto di 12 mesi. Lingua italiano. Codice: AR-221501. Scadenza: 12 aprile.

Si cerca badante con esperienza per assistere due persone con disabilità di cui uno abbastanza autosufficiente.

Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede: Arezzo. Lingua italiano. Richiesta patente B. Codice: AR-221958. Scadenza: 22 aprile.

Si cerca badante H24 per famiglia, con persona non autosufficiente, a Cortona, per cura, igiene, somministrazione medicinali. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Codice: AR-221122. Scadenza: 11 aprile.