Baby gang, l'aretino esce dal carcere, il giudice concede i domiciliari

Arezzo, 1 giugno 2022 - Baby gang, il 17enne aretino membro della "Famiglia Montana" esce di carcere e va ai domiciliari. Il giudice minorile di Firenze, il gip Maria Serena Favilli, ha accolto la richiesta dell’avvocato Gabriele Tofi.

Il giovane, fino a ieri nel carcere minorile di Firenze, andrà quindi ai domiciliari con autorizzazione ad uscire solo per frequentare la scuola e per svolgere i colloqui con l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni, al quale viene affidato, per interventi di sostegno e per la predisposizione di un progetto rieducativo.

La decisione arriva a seguito dell’interrogatorio di garanzia nel quale il giovane aveva affermato “Di aver avviato un percorso di riflessione e di aver intenzione di accedere ad una messa alla prova nell’ambito del procedimento penale pendente nei suo confronti”.