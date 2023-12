Babbo Natale pompiere. Sorpresa per i bambini

Babbo Natale e un vigile del fuoco che salgono con la scala dei pompieri, lentamente, lungo le pareti dell’ospedale San Donato. Destinazione: i piccoli pazienti dei reparti di pediatria e neonatologia. Babbo Natale è arrivato dalle finestre insieme al vigile del fuoco e ai colleghi che hanno portato un sorriso e i doni ai bambini che passeranno il Natale al San Donato. Sorrisi che servono ad affrontare un momento difficile e che diventano strumento per rigenerarsi. Perchè è l’umanità la chiave per superare le fasi che mettono alla prova, sopratutto quando si è piccoli. Doni e sorrisi è la ricetta dei vigili del fuoco che hanno trascorso alcune ore con i bambini ricoverati seguiti dai genitori e con i sanitari e gli specialisti dei reparti che si prendono cura di loro. Bambini e anziani, nel tatarget del Babbo Natale dei vigili del fuoco: una giornata diversa, non a correre in sirena da una parte all’altra della provincia per aiutare chi è in difficoltà (ma la centrale operativa non si ferma mai e le squadre dei pompieri sono sempre pronte a partire). Una giornata fatta di incontri, parole, incoraggiamento e solidarietà.

Dall’ospedale San Donato, il "viaggio" di Babbo Natale e dei vigili del fuoco (che per l’occasione hanno indossato - almeno per una volta - il tradizionale copricapo natalizio, è proseguito in Via Chiarini e la destinazione, stavolta, è stata il centro Futurabile. Poi l’abbraccio con gli anziani che animano il centro diurno di Via Malpighi. Anche qui, sorrisi e calore umano. Necessario a tutti, sempre.