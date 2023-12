"Babbo Natale in Vespa" nel centro storico. Caramelle ai bimbi

Una parata natalizia di vespisti per le vie del centro storico. Domani, dalle 15,30, è in programma il tradizionale raduno "Babbo Natale in Vespa" che tornerà a rinnovare una simpatica iniziativa all’insegna di solidarietà, aggregazione e condivisione della passione per questo iconico mezzo di trasporto. La partecipazione sarà gratuita e aperta ai possessori di una Vespa di ogni modello e ogni epoca, con l’unico requisito di indossare un abito da Babbo Natale per distribuire caramelle ai bambini.