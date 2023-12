Babbo Natale arriva in pediatria con l’autoscala dei Vigili del Fuoco

Arezzo, 22 dicembre 2023 – Ancora sorprese per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

Questa mattina, come consuetudine annuale, sono stati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Arezzo a trasportare Babbo Natale direttamente dalla finestra all’interno della pediatria con la loro rossa autoscala.

Niente renne quindi stavolta, ma un mezzo speciale, il “camion dei pompieri” gioco per eccellenza nell’immaginario collettivo. Sacco in spalla e tanti doni, giochi, libri, per allietare le feste dei bambini.

Babbo Natale, insieme ai vigili, si è recato nelle stanze di degenza per consegnare I pacchi dono insieme alla sua inseparabile campanellina. Una iniziativa speciale a cui il Comando tiene particolarmente per mostrare vicinanza ai più piccoli che in questi giorni di festa devono affrontare le cure.

Soddisfazione da parte del dottor Martini direttore della pediatria di Arezzo che, ringraziando I Vigili del fuoco per il gradito gesto, ha sottolineato come questi momenti siano importanti per donare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie nel momento delicato del ricovero in ospedale.

Dopo la pediatria Santa Claus ha fatto visita anche ai piccolissimi della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale regalando vestitini e tutine. Tutti gli operatori del reparto ringraziano il Comando provinciale del Vigili del Fuoco per questo grande gesto di generosità.