Aziende, prorogato l’allarme lavoro I cantieri aprono sempre alle sei Nuovi casi di cassa integrazione

E l’ultimo chiude il cantiere. L’ultimo operaio di una stagione pesante, soprattutto per chi lavora all’aperto. Le condizioni climatiche sono contrarie, i 40 gradi una diga quasi insuperabile per le attività più pesanti. Al centro soprattutto le imprese edili. E non a caso. Per loro era e resta un’estate decisiva. Un po’ per i cantieri dei grandi interventi pubblici, almeno in parte pagati dal Pnrr: basta la parola, il simbolo della ripartenza.

Un po’ per l’escalation del bonus 110: oddio, tornando indietro forse in tanti ne avrebbero fatto a meno. Ma chi è andato avanti sa che i tempi contano e contano parecchio: fino al punto che una parte dei rimborsi sarà appesa, secondo le ultime notizie, proprio alla data della bandiera a scacchi di fine lavoro.

Quindi? "La situazione – conferma Edy Anasetti, direttrice della Cna – resta difficile. Le temperature si erano mitigate, l’attuale impennata costringe a correre ai ripari". L’antidoto, pur non una bacchetta magica, agisce in particolare sulla "sveglia" della mattina.

"Allo stato attuale il grosso delle aziende edili non può che continuare con dei tempi straordinari di cantiere". Il quadro che ci tiene compagnia da inizio luglio. I più si sono calibrati su una sorta di orario spezzato. In pratica partenza e primi colpi di martello alle sei di mattina se non addirittura ancora prima. Quindi avanti anticipando nettamente la pausa: spesso intorno alle 11. E se possibile una ripresa alle 15.

Ma anche questa traccia non è sempre risolutiva: oltre una certa temperatura le braccia si devono alzare, in ballo c’è la salute dei dipendenti.

"La soluzione della cassa integrazione per caldo – ci conferma Roberto Schinco, responsabile provinciale politiche del lavoro di Confartigianato – viene ampiamente utilizzata dalle aziende". La previsione di luglio è stata confermata dai fatti. "Dal nostro osservatorio un’azienda su tre fa ricorso alla Cigo, la misura prevista proprio per rispondere alle alte temperature. E come previsto la partita non è tanto sui numeri delle aziende coinvolte: è sui numeri delle ore.

La richiesta si era frenata davanti al calo delle temperature di qualche settimana fa: ma ora il meccanismo è ripartito. Lo sfondamento dei 40 gradi è arrivato ora, annunciato da giorni sempre sopra i 35. Poi il quadro è chiaro che cambia secondo le tipologie di lavoro. "Se nei momenti peggiori ti sposti all’interno di un’abitazione riesci a portare avanti l’intervento rispettando almeno in parte i tempi.

Un quadro che non cambia su altri lavori di fatica. Uno è quello delle opere stradali, massacranti nel momento del grande caldo. Ma non dimentichiamo l’agricoltura: dove addirittura la fase di raccolta o di lavorazione può essere anticipata in piena notte, pur di non fermarsi.

Davanti alla colonnina di mercurio la flessibilità è il male minore ma con Caronte e i suoi fratelli, gli anticicloni periodici, non sempre basta. E il rischio è che nessuno chiuda il cantiere.

Alberto Pierini