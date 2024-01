Azienda metalmeccanica assume disegnatore tecnico

ESPERTO APPLICAZIONI WEB

Si ricerca personale per azienda che opera nel settore dei servizi alle imprese: la figura, in possesso della conoscenza dei linguaggi php, html, javascript, si dovrà occupare del mantenimento delle applicazioni in uso, e lo sviluppo di nuove applicazioni web e mobile. E’ gradita un minimo di esperienza pregressa. Lavoro part time o full time, a tempo determinato. Sede Arezzo. Codice AR-213226. Scadenza: 5 febbraio.

1 DISEGNATORE

Azienda metalmeccanica cerca disegnatore tecnico meccanico. Lavoro full time o part time. Tempo determinato. Sede Chiusi della Verna. Conoscenze informatiche: SolidWorks, MS Outlook, AutoCAD. Riservato esclusivamente agli iscritti alla L. 68/99 Art. 1. Codice AR-211021. Scadenza: 28 gennaio.