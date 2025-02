Azienda di macchinari elettrici al top. Dopo l’Europa conquista l’America

Un’eccellenza casentinese che esporta in tutto il mondo la professionalità tipica della vallata. La prima azienda in tutta Italia ad aver creato cabine di alimentazione per le colonnine di ricarica delle auto elettriche. E’ la E.M.G, che ha compiuto 25 anni di attività e ottenuto tanti successi. Una ditta nata dall’entusiasmo e dalla voglia di fare di due amici casentinesi, adesso quasi cinquantenni, Daniele Michelini e Filippo Galastri. L’azienda si occupa di produzione e vendita di trasformatori elettrici e di altre apparecchiature elettriche, elettromeccaniche e elettroniche. Il mercato conquistato in questi anni dalla EMG è praticamente globale, i prodotti realizzati a Bibbiena, oggi sono diretti in tutta Europa, ma anche in Sud America e nei paesi arabi. Una passione e una grande professionalità nata quasi per caso quando i due titolari erano ancora dei ragazzini. "A quel tempo mio babbo lavorava in una ditta dove facevano saldatrici e portava a casa le bobine - racconta Daniele Michelini - Quando facevo chiodo a scuola, mi dava uno scappellotto e mi metteva al lavoro. Quando è andato in pensione ho iniziato io, con l’allora amico e oggi anche cognato Filippo, a realizzare bobine, un prodotto finito e resinato. Abbiamo iniziato così, con passione per il lavoro fatto bene, per le cose che facciamo ogni giorno". La passione per il saper fare si è trasformata anno dopo anno in un’azienda che esporta in tutto il mondo e ha 60 collaboratori, quasi tutti molti giovani. E l’obiettivo ora è di crescere ancora, puntando sempre sull’innovazione con trasformatori di grandissima potenza oggi richiesti dal mercato internazionale. Il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli e l’assessore Daniele Bronchi hanno voluto donare una targa ricordo all’azienda per questo primo traguardo raggiunto. "Portare un riconoscimento pubblico a una realtà così bella - hanno detto - ci consente di aprire ai giovani orizzonti nuovi, di far conoscere il nostro tessuto produttivo, di essere accanto a chi lavora, produce, e porta il sapere fare casentinese nel mondo". So.Fa.