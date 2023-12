Azienda cresce e assume giovani

Nuova sede per l’azienda Tuttosicurezza, leader nazionale nella progettazione, fabbricazione, installazione e ispezione di sistemi anticaduta e dei processi chiavi in mano di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel 2026 l’azienda festeggerà 25 anni di vita e questa nuova sede, pensata per il futuro e le persone che ci lavorano, rappresenta per i titolari Andrea Macconi e Tiziana Sartini un nuovo inizio. La nuova struttura parla di un approccio etico e ecosostenibile al lavoro. Un luogo che vuole essere anche spazio di condivisione e confronto oltre che di produzione e innovazione. La struttura di Baraclit si presenta come una costruzione avveniristica con tanta luce, tanto verde, spazi per il relax, palestra interna per i collaboratori e un tetto che è un bosco sospeso a limitato spreco di acqua realizzato dell’azienda Daku. Oggi Tuttosicurezza conta 30 dipendenti con una media di 35 anni. L’azienda però vuole espandersi ancora e è alla ricerca di nuove figure tecniche da inserire nell’organico. In particolare sta cercando un tecnico installatore, un ingegnere edile, un meccanico e un ingegnere civile. Anche il sindaco Filippo Vagnoli era presente al taglio del nastro: "Noi amministratori non dobbiamo osteggiare le aziende - ha detto - ma aiutarle a crescere perché le aziende e gli imprenditori illuminati rappresentano la forza del nostro territorio. Il Casentino, seppur sia un’area interna, è tra i 140 distretti industriali d’Italia e lo è grazie a tanti grandi imprenditori e al loro instancabile impegno. Mi complimento con Tiziana e Andrea per questa nuova sede che parla tanto di loro e di come stanno lavorando". Gli obiettivi dell’azienda Tuttosicurezza sono stati sottolineati dai titolari Andrea Macconi e Tiziana Sartini: "Crediamo che un’azienda oggi - hanno detto - abbia una missione più grande del solo fatturato. Crediamo che una realtà produttiva in un territorio come quello casentinese debba prendersi cura anche del futuro del proprio territorio scommettendo sulle giovani generazioni. Con la nuova sede per noi inizia anche una nuova fase di espansione e di assunzioni rivolte ai giovani".

So.Fa.