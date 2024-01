Azienda cerca manovale a tempo indeterminato

1 MURATORE

Si cerca muratore in mattoni con o senza esperienza. Lavoro full time, a tempo determinato. Sede Arezzo. Codice AR-212201. Scadenza: 29 gennaio.

1 MANOVALE EDILE

Azienda ricerca manovale nei settori edili, stradali, e agricoli. Preferibile capacità nell’uso di macchine operatrici e il possesso delle relative patenti. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Pergine Valdarno. Disponibilità alle trasferte nei comuni limitrofi. Codice AR-212032. Scadenza: 29 gennaio.

1 MANOVALE

Si cerca manovale edile per impresa di Castiglion Fiorentino per preparazione del materiale per la costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati; carico e scarico. Lavoro part time, a tempo indeterminato. Lingue: albanese, italiano, inglese. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Codice AR-212042. Scadenza: 25 gennaio.