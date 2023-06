Avis in piazza "Donare sangue è urgente"

Avis in piazza per sensibilizzare gli aretini sull’importanza della donazione di sangue. Domani in piazza San Jacopo i volontari dell’associazione incontreranno gli aretini per raccontare la loro esperienza. L’iniziativa, in linea con questo previsto dalla Asl, rivolgerà una particolare attenzione ai giovani.

Un’iniziativa nel solco "dell’impegno condotto dall’Avis comunale nelle scuole superiori con un progetto specifico fatto di incontri e approfondimenti che "hanno permesso di incontrare tanti studenti per presentare il mondo della donazione di sangue e plasma e le modalità di accesso ai centri trasfusionali. Abbiamo ribadito l’urgenza di un ricambio generazionale dei donatori e illustrato i tanti vantaggi di un gesto di profonda generosità e altruismo", spiegano i promotori. Andrea Moretti, repsonsabile dei progetti nelle suole osserva: "I tanti giovani coinvolti hanno dimostrato una forte sensibilità. La voglia di rendersi utili verso gli altri è molto diffusa tra i ragazzi".