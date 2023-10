Avevano in auto profumi falsi. Doppia denuncia

Avevano in auto venti confezioni di profumi con marchi molto noti nell’ambito della cosmesi, ma i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno appurato, attraverso successivi accertamenti, che i due non erano né commercianti, né erano in possesso di una bolla di accompagnamento per il trasporto o anche solo di una ricevuta di acquisto. Non potendo dare spiegazioni plausibili sul regolare possesso della merce, questa veniva posta sotto sequestro e i due giovani napoletani venivano denunciati dopo essere stati fermati a bordo di una utilitaria presa a noleggio, che alla vista dei militari si aggirava con fare sospetto nelle strade del città biturgense.

Non solo: gli investigativi consentivano di stabilire con certezza che si trattava di profumi contraffatti. Messi nel mercato, avrebbero potuto ingannare l’acquirente qualora venduti a prezzi vicini a quelli delle aziende produttrici. La vendita di quei profumi avrebbe fruttato circa 2.500 euro, qualora fossero stati immessi sul mercato come originali.