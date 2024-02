Aveva droga e armi in casa. Controllo con i cani al casello A1: incensurato finisce in manette

di Maria Rosa Di Termine

Il fiuto dei cani antidroga decisivo per far scoprire sostanze stupefacenti e armi. Entrate in azione all’uscita del casello autostradale del Valdarno, le unità cinofile hanno aiutato gli uomini della Guardia di Finanza a portare a termine l’operazione culminata con l’arresto di uno straniero di 40 anni, incensurato e residente nel comune di Cavriglia.

Un episodio che risale a qualche giorno fa quando i militari delle Fiamme Gialle della Compagnia sangiovannese erano impegnati nei controlli a largo raggio disposti nelle vicinanze dei principali crocevia della rete stradale valdarnese per prevenire e reprimere traffici illegali e contribuire alla sicurezza economico finanziaria del territorio. Accertamenti periodici peraltro intensificati di recente nell’intera provincia di Arezzo. Tra i luoghi scelti per passare al vaglio i veicoli in transito, operando in collaborazione con gli ausiliari a quattro zampe del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze, figurava anche lo svincolo che conduce alla barriera di Terranuova Bracciolini dell’Autostrada del Sole. E proprio qui è stato intimato l’alt all’auto del quarantenne diventato immediatamente oggetto dell’interesse e delle attenzioni dei cani specializzati nell’individuare la presenza degli allucinogeni. Un comportamento che ha fatto presupporre al personale in divisa che la persona o la vettura fossero venute in qualche modo in contatto con delle droghe.

Ad avvalorare i sospetti gli inequivocabili segnali di nervosismo del conducente nel momento in cui i finanzieri lo hanno invitato ad esibire i documenti di identificazione personali e dell’automobile su cui viaggiava. Insomma, un ventaglio di elementi sufficiente a indurre i tutori della legge ad approfondire l’indagine spostandosi nel cavrigliese per procedere alla perquisizione domiciliare e una volta all’interno dell’appartamento è stato chiaro il motivo dell’agitazione bipartisan del fermato e dei cani. In un armadio erano nascosti degli zaini con dentro 81 grammi di cocaina e 862 di hashish suddivisi in alcuni panetti oltre a due bilancini di precisione, tutto l’armamentario necessario per confezionare le dosi da smerciare e diversi telefoni cellulari probabilmente utilizzati per tenere i contatti con la clientela. Non solo, perché sono spuntate fuori anche una pistola con matricola abrasa, una scacciacani priva del tappo rosso di sicurezza e 55 munizioni. Lo straniero quindi stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale aretina di San Benedetto a disposizione della Procura della Repubblica. Adesso si trova in carcere e dovrà rispondere dei reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e possesso illecito di armi.

Il comando provinciale delle Fiamme Gialle ricorda che l’attività conclusa è inserita nel contesto più ampio delle iniziative promosse dal Corpo per "contrastare il traffico di droga che se da un lato genera flussi finanziari illeciti da riciclare, dall’altro desta immediato allarme sociale tra i cittadini, anche in relazione al possibile utilizzo di armi da parte dei soggetti coinvolti".