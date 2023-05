Avanti la terza palazzina Poi il centro per l’impiego

La Cadorna si rimette sugli attenti. Sono passati anni da quando era il cuore pulsante di guardie ed esercitazioni. Da allora ha abbandonato la divisa, ha allentato le difese e si è aperta ad un mondo del tutto diverso. Quello dei documenti di identità e dei certificati, ad esempio, attraverso lo sportello unico. Quello delle autorizzazioni con lo sportello per le imprese. Ma soprattutto quello della sosta, essendo diventato, per la sua posizione, il parcheggio più importante del centro: con i suoi 250 posti, una vera miniera d’oro per Atam, che gestisce tutte le piazzole a pagamento.

Ora inizia la stagione di un’altra trasformazione: quella in piazza. In giunta è stato appena approvato il progetto per la risistemazione di tutta la zona a "L", appena dietro lo sportello unico. E’ un’area da anni a vocazione scolastica, anche se non definitiva: sede provvisoria della Cesalpino in attesa del nuovo istituto, sede provvisoria del Liceo Colonna fino a quando non potrà essere riunificato come merita. Intanto parte un piano da due milioni e mezzo di euro per la manutenzione straordinaria. E’ la terza palazzina delle camerate, le altre hanno già avuto il loro intervento di risistemazione.

Insieme alla palazzina sarà anche l’occasione l’intero loggiato: finora fuori dai radar, dando precedenza alle strutture edilizie. Ma è arrivato anche il suo turno.

E’ la sveglia per un cantiere molto più impegnativo. Avrà il suo primo step in autunno, con l’inizio dei lavori: prevede la demolizione della palazzina comando. E a ruota la ricostruzione di una struttura completamente nuova. Sarà la sede del centro per l’impiego, si svilupperà dalla porta della palazzina comando fino al piazzale che si affaccia su via Garibaldi. Aumentano la permeabilità verso questa strada, ovvero i varchi dall’interno a piazza del Popolo. Circa cinque milioni di spesa e un anno e mezzo di lavori. Lasceranno al loro posto la ex Casa delle Culture. Accompagneranno il bando per fare del corpo di guardia un locale ristorazione destinato ad essere aperto dall’alba fino a notte. E precederanno la scelta e poi i lavori sul resto dell’area. L’idea è quella di farne una piazza vera, spostando l’area di sosta nella direzione di via Guido Monaco, magari anche con multipiano esterni. E valorizzare verde, sedute, arredi urbani e simili. Ma in questo caso la progettazione è ancora in corso, curata dagli assessori Francesca Lucherini e Alessandro Casi, anche alla luce dei risultati di un lungo percorso partecipato.