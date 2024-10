Avanti i re della comicità. Sedici serate fino ad aprile. In scena il film più famoso

Ci saranno Paolo Genovese, Monica Guerritore, Rocco Papaleo, Chiara Francini, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Pamela Villoresi e Lodo Guenzi. Sono alcuni protagonisti della nuova stagione al Teatro Petrarca di Arezzo.Un cartellone ricco di grandi da l 27 novembre al 5 aprile. In arrivo dieci titoli e 16 appuntamenti, tutti alle 21, proposti dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune. Sul palcoscenico tre adattamenti da altrettanti capolavori della letteratura. Come "Guerra e Pace", nuova produzione con la straordinaria partecipazione di Pamela Villoresi in doppia replica il 15 e 16 gennaio.

Poi "L’ispettore generale", commedia di Gogol interpretata da Rocco Papaleo il 30 e 31 gennaio. E "Molto rumore per nulla", un classico di Shakespeare con Lodo Guenzi e Sara Putignano il 27 e 28 novembre. Ma ad Arezzo è in arrivo anche l’esordio alla regia teatrale di Paolo Genovese, che porta sul palcoscenico il suo successo cinematografico "Perfetti sconosciuti" il 26 e 27 febbraio.

E ancora: Monica Guerritore in "La sera della prima" in programma il 5 aprile. Massimo Lopez e Tullio Solenghi con lo show "Dove eravamo rimasti" arriveranno ad Arezzo il 6 e 7 dicembre. Al Petrarca torna Chiara Francini col suo memoir "Forte e Chiara", l’8 febbrario.

Federico Tiezzi è il regista di una "Fedra" che unisce psicanalisi e mito classico il 18 e 19 marzo. Ci sarà spazio anche per la danza con Riva & Repele, che arriva in città con con "Dear Son" il 23 febbraio, e poi MM Contemporary Dance Company, protagonista di una soirée in tre movimenti i cartellone il 9 marzo.