Autovelox sulla strada della morte Cellulare, in 500 a rischio patente

di Alberto Pierini

È l’autovelox di Federica: in quel tratto di strada la ventenne di Castiglion Fiorentino ha perso la vita, a bordo di un’auto che il guidatore spingeva oltre i 130 chilometri orari. In un incidente che ha tolto il fiato ad un paese e spezzato una vita già lanciata tra studio, lavoro e aiuto degli altri. No, in quel punto della 71 l’autovelox non c’era: ma presto ci sarà.

"Abbiamo avuto il via libera dal Prefetto e la polizia municipale sta predisponendo il piano per la sua collocazione" conferma l’assessore Alessandro Casi. Lo conferma sulla scia dell’annunciato giro di vite del Governo sulla sicurezza delle strade.

Annunciato: anche se il quadro elaborato da Matteo Salvini è stato già approvato dal consiglio dei ministri . Ma trattandosi di un disegno di legge, si sa, il suo iter non è folgorante, specie all’inizio dell’estate: e i contenuti in corsa potrebbero cambiare. Resta una direttrice di marcia sulla quale in tanti cominciano a prendere le misure. Di sicuro è l’input a tornare a insediare strumenti di controllo della velocità. Qui in maggioranza sono spenti.

Attualmente ne restano tre in tutto: due su viale Don MInzoni, la tangenziale, e uno sul raccordo. E le stesse prefetture sono tenute a rispettare criteri molto selettivi sulle nuove collocazioni: legati all’incidentalità delle strade in primis e ad una serie di valutazioni di merito. Che restano valide ma l’accelerazione, non al volante ma al ministero, è palpabile.

"Convocherò già in settimana prossima un comitato per prendere nuove decisioni" ci conferma il prefetto Maddalena De Luca. Anche perché siamo all’inizio della stagione più critica sulle strade, quella delle uscite, delle ore piccole, delle ferie.

Il nuovo quadro con il quale presto fare i conti passa da strette pesanti sul fronte dell’alcol. Uno dei bersagli contro i quali la stessa polizia municipale aretina ha moltiplicato i controlli. In particolare sulla 71, la strada dove sarà piantato il primo autovelox dopo anni di sostanziale moratoria. "I nostri posti di blocco sono ricorrenti – conferma il comandante Aldo Poponcini – sono ricorrenti dalla città fino a Rigutino: anche perché non ci rassegniamo davanti al moltiplicarsi degli incidenti mortali".

Con le nuove regole essere sorpresi con un tasso 0,8 equivarrà a dover viaggiare a quel punto per anni rispettando l’alcol zero (previsto dal 2010 solo per i neopatentati) e a dover installare per due anni l’alcolock: hai bevuto? La macchina automaticamente si blocca.

E l’altro bersaglio è quello dei telefoni cellulari alla guida. Finora multe salate e decurtazione di punti dalla patente. In prospettiva una delle infrazioni che rientreranno nel recinto delle sospensioni brevi della stessa patente: una settimana. Si tratterà di stabilire se solo per chi fosse rimasto con meno di 20 punti o per tutti, comunque uno stop non limitato ai recidivi E questa è una delle in frazioni in crescita anche nel report 2022, l’ultimo, della polizia municipale.

Ben 467 le multe comminate a chi sussurrava alla guida, più o meno quelle del 2021 ma oltre il doppio rispetto al 2019, l’ultima stagione prima della pandemia. Non solo: i sette giorni senza documento scatteranno anche per chi passerà con il rosso senza averlo mai fatto in passato (altri 436 solo nel 2022) e per chi superi i limiti di velocità medi. Dagli 11 ai 40 chilometri orari di troppo, non di più: e quello comincia ad essere un fronte infinito nel quadro delle migliaia di persone beccate a spingere il piede sull’acceleratore. Che sia il caso di rialzarlo?