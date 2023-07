Autovelox dove è morta Federica Scelto il punto esatto dell’incidente Sarà già in funzione a settembre

di Alberto Pierini

Non era di sicuro il primo desiderio della famiglia. Ma è comunque un’altra delle tracce lasciate da Federica, morta a 22 anni su una curva della "71". E che è ancora nel cuore di tutti.

Un autovelox nel punto esatto della sua fine. Lì dove l’auto guidata senza criterio a 138 chilometri orari e in condizioni di scarsa lucidità si era impennata, uccidendola.

Nei giorni scorsi la sentenza a chi guidava quella macchina: una sentenza, quella sì, aspramente bocciata dalla famiglia. Perché quei tre anni di patteggiamento, quell’affidamento ai servizi sociali senza un giorno di carcere hanno il suono del buffetto. Forse per tutti, certo soprattutto per chi su quella curva ha perso una figlia, la cui unica colpa, se così la vogliamo chiamare, era di essere a bordo della macchina sbagliata. Di essersi affidata a chi guidava in modo irresponsabile.

Un autovelox per Federica. Ormai è impossibile tornare indietro sulla sua tragedia. Ma forse è ancora possibile evitarne un’altra o evitarne troppe.

Era stata la Prefettura, in un affollato comitato di sicurezza sulla ex statale 71, a dare il via libera ad un nuovo impianto di controllo della velocità. "Su quel tratto – aveva spiegato Maddalena De Luca – ci sono tutte le condizioni richieste dalla legge".

Un via libera al quale il Comune ma soprattutto la polizia municipale hanno risposto al volo. E’ stato direttamente il comandante Aldo Poponcini a scegliere la localizzazione dell’autovelox. "E’ nel punto esatto di quell’incidente terribile" conferma. Oggi il definitivo sopralluogo. La scelta è fatta, si tratta di passare alla fase operativa, dai collegamenti elettrici al resto.

L’accensione dell’impianto è già stata programmata per settembre. Un passaggio a suo modo storico. Perché sono praticamente venti anni che non vengono accesi altri autovelox in provincia. Era stato l’ex Prefetto Salvatore Montanaro a spegnerli non tutti ma quasi. Ne aveva lasciati tre in tutto: quelli attuali.

I due della tangenziale, quasi a specchio uno davanti all’altro, e quello sul raccordo. Un autovelox che inizialmente era posizionato in una zona con limite 60 chilometri orari e poi è stato trasferito in una a 80, non essendoci lo spazio necessario all’informazione degli automobilisti.

Gli autovelox sulla 71 c’erano, nella zona di Marcena, ma furono perfino presi a fucilate: da una mano rimasta sconosciuta e dal grilletto facile, oltre che evidentemente refrattaria al controllo automatico della velocità. Ora si riapre un percorso.

La richiesta del Comune era stata di estendere il presidio anche in altre strade delicate: in particolare a Indicatore e a Pratantico. Entrambe terre dei vecchi autovelox, entrambe con le cabine ancora esistenti anche se disarmate. Quelle cabine ancora hanno un effetto su chi arriva: è confermato che diverse macchine frenino a ridosso delle postazioni. Ora una vera, con tanto di rilevazione degli incidenti. Le cause restano le solite: la distrazione in primis, poi proprio la velocità. E di sicuro un autovelox non è la bacchetta magica capace di cambiare le strade. E’ un segnale che qualcosa deve cambiare.

Perché una ragazza di 22 anni non può morire così. Perché non ci possiamo rassegnare al fatto che la vita valga così poco.