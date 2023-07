Autostrada del Valdarno Aretino, 392 milioni per l'appalto entro fine anno

Se Arezzo è in stand by, il tratto autostradale del Valdarno aretino va avanti. "La tratta Incisa-Valdarno ancora da appaltare si estende per 18 chilometri. Il costo stimato è 392 milioni.

Il 15 maggio 2019 c’è stata la seconda Conferenza di servizi conclusa positivamente. Dopo il provvedimento finale da parte del Mit, che sancisce l’intesa Stato-Regione il lotto è in gara ed è stato costituito il Comitato di Controllo presieduto dal Ministero dell’ambiente e "composto anche da rappresentanti della Regione per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni emanate in sede di approvazione", spiega l’ingegner Giovanni Cardinali.

L’appalto è previsto entro fine anno: nel Valdarno aretino i lavori interesseranno per quattro chilometri il comune di San Giovanni e per uno e mezzo quello di Terranuova. Ci sono anche due aree di servizio, Arno Ovest e Arno Est, l’area di parcheggio Vallombrosa Est e quella di San Giovanni. "La costruzione della terza corsia rappresenta una priorità in un tratto autostradale strategico del centro Italia e consentirà di adeguarlo a flussi di traffico sempre maggiori", sottolinea Cardinali. Collegato all’appalto ci sono due accordi con Regione ed enti locali riguardanti su altre opere, connesse e funzionali.

Tra queste, la bretella di collegamento tra l’area delle Coste e il casello A1 Valdarno. Un’opera da oltre 18 milioni e un nuovo ponte che collegherà la zona di Poggilupi a Terranuova, con via Leopardi, a Montevarchi.