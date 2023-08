Autosole, parte l’allerta Un’altra giornata nera sulla strada delle vacanze tra code e incidenti

Il grande esodo di Ferragosto svuota le città e congestiona il traffico in austrada che è da bollino nero in questo secondo weekend di partenze per le vacanze.

Sorvegliato speciale resta il tratto aretino dell’autosole dove si creano rallentamenti e code che creano un effetto "imbuto", rispetto alla terza corsia a nord, nel tratto fiorentino e a sud tra Roma e Orte. Anche ieri un incidente ha provocato otto chilometri di coda che hanno creato rallentamenti e disagi anche lungo il tratto aretino dell’arteria stradale. Venerdì, tra Valdichiana e Chiusi si sono formati ancora otto chilometri di coda per una vettura che ha sbandato perdendo il carrello con sopra la barca. L’ennesimo incidente dopo un luglio di "fuoco".

Anche in questo caso otto chilometri di coda e l’uscita consigliata a Valdichiana per prendere il raccordo Siena-Bettole e poi reimmettersi in autostrada. Anche oggi sarà una giornata da bollino nero e per informare gli automobilisti, polizia e autostrade sono impegnate nei presidi lungo l’autosole. In campo per sensibilizzare chi viaggia al rispetto delle regole. Un piano di sicurezza stradale che passa anche dalla stazione di Badia al Pino Ovest dove la carovana sulla sicurezza stradale ha fatto tappa.

Gli uomini della polstrada hanno dispensato consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale. E il personale di autostrade a anpas offrono agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo. L’obiettivo della campagna è favorire "uno spazio di interazione per i viaggiatori e le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale: la distrazione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza", spiegano gli organizzatori. Nelle aree di servizio è allestito un ufficio mobile della polstrada". Non solo: c’è anche la possibilità di simulare la guida in stato di alterazione, indossando appositi visori, che simulano la condizione di chi si pone al volante dopo aver assunto droghe o alcol.

LuBi