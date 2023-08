Autosole: incidente, code, fuoco Giornata nera per il tratto aretino

La maledizione dell’autostrada. Che non è per fortuna come quella che scatta in Egitto a chi osi violare la tomba di un faraone: ma comincia ad essere perfino più ricorrente. L’estate di grazia 2023 comincia a lasciarsi con una protagonista assoluta: l’autosole e le sue spine.

Al sabato complicatissimo nella prima giornata di bollino rosso, è seguita una domenica di quelle baciate perfino dalla sfortuna. Incidenti, rallentamenti, code: e perfino un inizio di incendio che all’ora di pranzo ha avvelenato la circolazione in una giornata già pesantissima.

Una domenica di controesodo, nella quale il tratto aretino ha confermato di essere l’anello debole della strada veloce. Il notiziario della società autostrade è incalzante. Rallentamenti insistenti già dalla mattina: in gran parte nel tratto da Arezzo a Firenze ma che come sempre si vanno a concentrare nel tratto a due corsie, quello che trasforma i chilometri di A1 in un imbuto.

Intorno alle 13 prendono fuoco delle sterpaglie all’altezza dell’area di servizio Arno Est. Il tratto è vicino alla carreggiata, non è un inferno di cristallo nè di erba ma basta e avanza per spingere un fumo denso e acre anche sulle carreggiate. Inevitabili le conseguenze vista la densità del traffico. Sul posto arrivano i vigili del fuoco aretini, spengono il focolaio, bonificano l’area: ma intanto la circolazione ha avuto il suo rimbalzo. Siamo nella direzione nord, quella di Milano, che tra l’altro con il controesodo è da sempre la più gettonata.

Intorno alle 14.30, in una sequenza a incastro perfetto, arriva un incidente, sempre nei chilometri tra il casello del Valdarno e quello aretino. La direzione in questo caso è la sud, quella di Roma, comunque congestionata già per il grande rientro. Risultato: chilometri di code e disagi. L’incidente non è di quelli che passerà alla storia ma la stretta a due corsie invece che a tre fa la differenza e amplifica le conseguenze di qualsiasi episodio.

Quasi in contemporanea, in una sorta di effetto domino, le code si allungano per un altro incidente fino alla direzione di Monte San Savino. Qua il quadro strutturale non cambia, l’autosole passa ma a due corsie, nella versione che con l’attuale volume di traffico finisce per paralizzare la circolazione.

Poi nel tardo pomeriggio la situazione si va regolarizzando, concentrando i suoi disagi per una volta a ridosso dell’Appennino e intorno a Roma, dove molte delle auto sono dirette. Il cerino del caos si spegne tra altre dita. Ma dal fine settimana riparte la rumba: scommettiamo che ce lo restituiranno?

