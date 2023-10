Autosole e opportunità: "Serve un altro casello per evitare l’ingorgo"

Un nuovo casello autostradale in Valdarno. La proposta è partita nei giorni scorsi, durante un convegno sulla terza corsia autostradale e sulle ricadute positive nel territorio organizzato a San Giovanni da Agorà, Liste Civiche Sangiovannesi e SanGiovanniLab. Un incontro a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri e i vicepresidenti del Consiglio Regionale Toscano Stefano Scaramelli e Marco Casucci. I civici, che si sono detti entusiasti della risposta al convegno, hanno lanciato l’idea. "Per alleggerire il traffico e far sì che chi arrivi in Valdarno possa farlo facilmente - hanno detto - non solo è essenziale il prolungamento della terza corsia, ma è necessaria anche la costruzione di un nuovo casello autostradale in prossimità dell’area denominata Sant’Andrea, con conseguente costruzione del terzo ponte sull’Arno per ricongiungere l’area industriale con quella di Bomba, nel Comune di Cavriglia.

Per il Valdarno - hanno aggiunto - sarebbe l’occasione per fare dell’A1 una vera e propria arteria di scorrimento veloce. Per San Giovanni quella di diventare il vero crocevia produttivo tra l’Autosole e Cavriglia, servendo in maniera efficace le attività sportive e ricettive che lì nasceranno. Senza dimenticare il successivo collegamento con il Chianti". Secondo le liste civiche sangiovannesi, se non ci saranno queste opere, anche la nuova bretella vicino al ponte Mocarini, che congiunge Terranuova a Montevarchi, non servirà che a tamponare una situazione di traffico già caotica e disordinata, che mostra tutti i segni premonitori dell’implosione. Molto complicato che la Società Autostrade per l’Italia accetti la proposta. Gli investimenti sono al momento indirizzati alla realizzazione della terza corsia tra Incisa Reggello e Valdarno e alle cosiddette opere compensative.

Tra queste, la bretella di collegamento tra l’area delle Coste e il casello A1 Valdarno. Un’opera da oltre 18 milioni di euro che chiuderà il cerchio della variante alla Regionale 69. Sarà poi realizzato un nuovo ponte che collegherà la zona di Poggilupi con via Leopardi a Montevarchi. Un investimento di 15 milioni di euro. Importanti investimenti anche a San Giovanni, con una nuova passerella ciclopedonale sull’Arno che si collegherà con il quartiere sangiovannese dell’Oltrarno. I lavori per la terza corsia potrebbero partire nel 2024.