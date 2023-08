Autosole: di nuovo 7 chilometri di coda a Arezzo. Schianto prima dell'esodo, weekend critico

di Gaia Papi

Ancora chilometri di coda sul tratto aretino dell’A1. Ben sette. Sempre la stessa storia, ormai da giorni. Ieri a mettere in crisi il traffico è stato lo scontro tra un’auto e un camion, a seguito del quale si sono create lunghe code. Incidenti, rallentamenti e disagi quando ancora il calendario non parla di criticità per il traffico autostradale. Le giornate più calde, quelle del grande esodo verso il mare o la montagna, stanno per arrivare. Gli esperti indicano il fine settimana. Si inizia venerdì con una giornata segnata da bollino rosso, per proseguire col primo giorno segnato in nero, sabato. A tre giorni dallo scoccare del grande esodo, l’A1 però è già in crisi. Lo è stata ieri, così come nei giorni scorsi, teatro di incidenti e rallentamenti. Ierilo scontro tra un’auto e un mezzo pesante lungo il tratto aretino, tra il casello di Arezzo e quello di Valdichiana. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17 al chilometro 364, in corrispondenza di Monte San Savino. Tre le persone coinvolte, ma a rimanere ferita solo una donna di 57 anni, che è stata trasportata in codice giallo al San Donato. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, un’ambulanza della Misericordia aretina e l’auto infermierizzata di Arezzo. E mentre i soccorsi intervenivano, le auto cominciavano ad incolonnarsi. Sette i chilometri di fila che si sono creati dalle 17. A molti automobilisti il solo pensiero della partenza per le vacanze comincia far venire gli incubi. Impossibile non guardare al primo fine settimana di agosto con grande preoccupazione per chi dovrà attraversare il tratto aretino dell’A1, che ricordiamo, essere ancora priva della terza corsia e per questo causa di numerosi incidenti.