Autori aretini alla Edison, oggi Street Test di Federica Fabbriciani

Oggi pomeriggio alle ore 17 la libreria Edison di piazza Risorgimento ad Arezzo, ospiterà la presentazione del libro "Street Test" di Federica Fabbriciani edito da Aletti. Un libro pieno di contenuti e di diversi motivi di vita che vengono da un lontano passato.

Un mondo che l’autrice ha vissuto in parte, un mondo conosciuto nel quale non c’è nessuna scusa quando si è di fronte a sé stessi. Poesie piene di motivi emotivi, un mondo conosciuto da pochi al quale tutti ogni tanto appartengono. Scritto in un anno, durante il primo lockdown, la raccolta di poesie si presenta divisa in cinque sessioni. Gli argomenti trattati toccano il vissuto personale dell’autrice, il periodo buio vissuto al momento della sua seconda adolescenza tra musica, sesso e alcool. Il filo conduttore che attraversa la raccolta sono le storie d’amore che purtroppo finiscono e il messaggio che lasciano da interpretare.

Terzo libro dell’autrice, segna il suo ritorno alla poesia dopo dieci anni, senza censure, diretto al cuore di quegli amici che l’hanno sempre supportata. Federica Fabbriciani è nata e vive ad Arezzo; nel 2005 ha pubblicato "Il paese dei balocchi" seguito nel 2008 da "Mia sorella batte...la tastiera".Venerdì 26 maggio alle 18 sempre alla libreria Edison ci sarà invece la presentazione del libro La scrittrice senza tempo di Monica Brizzi. Bianca Maffi è un’affermata scrittrice con un insolito vezzo: quello di trasferirsi in una città sconosciuta ogni volta che deve iniziare un nuovo libro. Bianca si porta dentro l’incapacità di restare sin da quando era bambina e con i suoi genitori e la sorella Carolina continuava a spostarsi da un paese all’altro. Niente sembra riuscire a trattenerla, eppure qualcosa, anzi, qualcuno, continua a richiamarla in un luogo particolare dove la sua vita ha preso senso, lo ha cambiato, stravolto, e niente è più stato lo stesso. La ragione di tutto si chiama Ian, un ragazzo conosciuto in Portogallo, l’amore che non si può dimenticare.