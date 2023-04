Autolinee Toscane, previste riduzioni dei collegamenti urbani ed extraurbani per il 24 e 25

Arezzo, 20 aprile 2023 – Per le festività di martedì 25 aprile e lunedì 1° maggio, i servizi di Autolinee Toscane saranno rimodulati.

Lunedì 24 aprile i servizi del territorio seguiranno l’orario non scolastico con la riduzione di alcune corse. E’ prevista la soppressione di alcune corse per le linee extraurbane 10S, 15A, 15B, 21S, LS9, LS5, SU4, SI386, SI392; per il servizio urbano, data la chiusura di alcune scuole comunali, saranno soppresse tutte le corse delle linee TRIC e VAS.

Martedì 25 aprile i bus seguiranno l’orario festivo; mentre lunedì 1° maggio il servizio urbano seguirà l’orario festivo e sarà sospeso nella fascia oraria tra le 12.30 e le 15.30. Il servizio extraurbano seguirà l’orario festivo.