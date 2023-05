Autolinee Toscane, potenziamento corse tra via Fiorentina e ospedale

Arezzo, 29 maggio 2023 – Autolinee Toscane informa che, con l’entrata in vigore dell’orario estivo dei servizi bus (previsto da domenica 11 giugno), è stata già prevista ad Arezzo, in sintonia con gli enti di programmazione del servizio Tpl ovvero Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo e Regione Toscana, l’intensificazione dei collegamenti da via Fiorentina verso l’area dell’ospedale San Donato e viceversa, come richiesto dai residenti nella zona anche tramite una raccolta firme.

In particolare, da lunedì 12 giugno saranno attivate tre coppie di corse, disponibili all’andata e al ritorno, che il gestore conta di poter confermare anche con il prossimo orario invernale, il quale tornerà in vigore a settembre con la riapertura delle scuole.

In tal senso sono già in corso interlocuzioni con l’amministrazione comunale di Arezzo. Intanto, queste le corse feriali, disponibili quindi da lunedì 12 giugno, dalla zona di via Fiorentina con la linea N/1(sia dalla fermata al civico 339, all’angolo con via Malpighi, che dal civico 261 all’angolo con via Ubertini): partenze alle ore 7.32; 11.13 e 17.23.

Ulteriori informazioni su tutti i dettagli degli orari della linea sono disponibili sul sito at-bus.it oppure tramite la App “at-bus”.