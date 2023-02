Auto si schianta contro scuolabus Momenti di paura per i bimbi

ANGHIARI

Tanto spavento, senza però conseguenze, per i bambini della scuola materna a bordo del veicolo e la conducente dell’auto ricoverata al San Donato di Arezzo, a seguito dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 15 di ieri lungo la provinciale 43 "Libbia" a Mezzavia di Anghiari, sul lungo rettilineo che collega con Sansepolcro. Lo scuolabus comunale stava appunto procedendo in direzione della città biturgense, traportando dieci bambini e la loro accompagnatrice; ad un certo punto, il pullmino avrebbe dovuto effettuare una manovra di svolta a sinistra per portare a casa alcuni dei bimbi: si è fermato al centro della carreggiata per dare la precedenza a un veicolo che stava provenendo sull’opposto senso di marcia e in quel momento è stato tamponato da una Fiat Panda con la volante una donna di 69 anni, che si è accorta in ritardo dell’arresto del mezzo che la precedeva.

Abbastanza violenta è stata la collisione: la conducente della vettura ha riportato traumi dovuti probabilmente alla cintura di sicurezza che indossava ed è stata trasportata in ambulanza ad Arezzo, poi i sanitari avrebbero optato per un successivo trasferimento a Siena al fine di effettuare ulteriori accertamenti, ma la donna era cosciente. Illesi tutti i bimbi, così come l’accompagnatrice e l’autista del bus.