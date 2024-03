Auto si ribalta sulla strada 73. Paura e disagi

MONTERCHI

Nuovo incidente, nel primo pomeriggio di ieri, lungo la statale 73 Senese Aretina poco prima di Le Ville. All’uscita dalla curva in località "Il Colle", sul breve tratto in discesa che precede il bivio per Monterchi, un’auto si è ribaltata sul lato di destra della carreggiata. È intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso al conducente, che comunque non ha riportato particolari conseguenze, se non in primis un comprensibile spavento. Semmai, potrà anche trattarsi di una mera coincidenza, ma quello di ieri è stato il terzo sinistro verificatosi sullo stesso punto nell’arco di appena dieci giorni, con la pioggia e il fondo scivoloso che non hanno di certo dato un aiuto. Fermo restando che anche i due precedenti incidenti non sono stati per fortuna gravi, in diversi hanno rilevato come il manto di asfalto presenti qualche sconnessione, per quanto non è assolutamente detto che le cause debbano essere ricondotte a questi fattori. Comunque sia, prudenza al volante e dignitose condizioni della strada possono garantire un’ottima prevenzione sotto questo profilo.

Intanto, proprio la frazione di Le Ville è stata interessata anche da una buona notizia: una volta risolto l’inconveniente che aveva tenuto ferma la ditta incaricata, sono terminati gli interventi di messa in sicurezza della statale in corrispondenza dell’abitato di Le Ville; i pedoni possono adesso contare su una protezione maggiore, dopo aver lamentato per lungo tempo i rischi ai quali andavano incontro. Una necessità che si era fatta improcrastinabile, nonché tipica di quelle località – più o meno grandi o piccole – che si sviluppano lungo un asse viario ad alta intensità di traffico.