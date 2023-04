Auto si ribalta sulla Regionale 71 Due bambine trasportate al Meyer L’ipotesi di un animale sulla strada

di Luca Amodio

Paura nella notte nelle strade dell’Aretino. Auto si ribalta mentre percorre una curva in località Terontola di Cortona. Una giovane famiglia è rimasta coinvolta nell’incidente. È successo in un’arteria della Regionale 71 al confine con l’Umbria. Paura soprattutto per le due bambine nell’auto, trasportate d’urgenza al Meyer di Firenze in codice tre, cioè rosso, ma già dimesse. A bordo dell’autovettura viaggiavano in totale quattro persone. Si tratta di una giovane coppia con le loro figlie.

Il padre, 30 anni, è rimasto praticamente illeso, mentre la madre, di 25 anni, lievemente ferita a seguito dell’impatto. Le due minori, le figlie, sono state invece trasportate in codice rosso all’ospedale pediatrico di Firenze, soprattutto in via precauzionale così da scongiurare ogni pericolo.

Ma per fortuna nulla di grave: già nella giornata di ieri le due bambine e i genitori sono tornati insieme a casa.

L’incidente si è verificato mercoledì sera, alle 22 e un quarto circa, all’altezza di Terontola alta, nei pressi della casa di riposo della località cortonese. L’auto stava viaggiando lungo la Sr 75, la strada bis del Trasimeno, che collega il lago umbro al territorio di Cortona, innestandosi sulla Sr71 all’altezza del bivio del Riccio.

L’auto, su cui viaggiava la famiglia che vive fuori provincia, è uscita fuori strada, senza scontrarsi con altri mezzi, mentre stava percorrendo una curva in direzione Lago Trasimeno, di ritorno da una serata in Valdichiana. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la macchina abbia perso il controllo per schivare un animale arrivato dai campi vicini, magari un cinghiale, che avrebbe attraversato improvvisamente la strada. La vettura si è così ribaltata finendo sul margine della strada.

Sul posto, dopo il sinistro, sono arrivati per i rilievi i carabinieri della compagnia di Cortona. Il traffico nella strada è stato chiuso temporaneamente, per circa un’ora, così da consentire i tempi necessari ai soccorsi. Con i militari dell’Arma, presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona che hanno messo in sicurezza il veicolo finito fuori strada; e i mezzi di dell’emergenza urgenza dell’Asl, l’automedica della Fratta e la misericordia di Castiglion Fiorentino, che dopo aver prestato un primo soccorso si sono diretti tempestivamente verso Firenze dove le due minori sono state affidate alle cure del caso, come detto, senza particolari conseguenze.