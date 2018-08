Arezzo, 5 agosto 2018 - Un'auto, con a bordo una famiglia di Cesena in vacanza, è finita questo pomeriggio in una scarpata a Camaldoli, nel comune di Poppi (Arezzo). Nell'incidente sono rimasti feriti i genitori e miracolosamente illesi per fortuna i due piccoli figli della coppia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno allertato l'elisoccorso Pegaso, e i vigili del fuoco di Arezzo e Bibbiena.

Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato a Careggi con l'elisoccorso. Il 118 ha invece trasferito la moglie in ospedale a Bibbiena. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.