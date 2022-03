Raccordo A1, auto si ribalta: tre feriti

Arezzo, 27 marzo 2022 - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale Perugia-A1 tra Foiano della Chiana e Bettolle. L'incidente ha visto coinvolta un'auto che si è ribaltata. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'Asl Toscana sud est un uomo di 25 anni trasportato in codice giallo all'ospedale Le Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 2, due uomini di 25 anni e 27 anni trasportati in codice verde all'ospedale della Fratta. Sul posto sono intervenuti: ambulanza P.A. di Foiano della Chiana con infermiere, Carabinieri Cortona, Polizia stradale di Montepulciano, Vigili del Fuoco.