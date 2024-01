Investito da auto pirata all’uscita dal lavoro, 38enne finisce in ospedale

Arezzo, 28 gennaio 2024 – Investito da un'auto il cui conducente non si è fermato, un 38enne straniero è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era appena uscito dal lavoro in un negozio di Arezzo, erano le 18 circa e stava camminando a piedi lungo la regionale 73 quando un autoveicolo lo ha violentemente urtato senza poi prestare soccorso.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Il ferito è stato portato al pronto soccorso con un'ambulanza della Croce Bianca. Il mezzo avrebbe riportato dei danni, lasciando sull'asfalto frammenti dello specchietto che potrebbero essere utili per l'individuazione del veicolo. Indagini in corso.