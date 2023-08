Giovane ciclista travolto da auto pirata

Foiano della Chiana (Arezzo), 12 agosto 2023 – È caccia all'auto che ha travolto un 23enne in bicicletta venerdì sera tardi, in una strada di Foiano della Chiana, il cui conducente non si sarebbe fermato a dare soccorso. Sul posto sono giunti i mezzi del 118 che hanno soccorso il giovane, poi portato al Policlinico Le Scotte di Siena in codice giallo dall'elisoccorso Pegaso.

Ad eseguire i rilievi di legge sono stati i carabinieri della compagnia di Cortona. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Sul luogo dell'investimento, una via periferica dell'abitato, non ci sono telecamere. Inoltre non risultano testimoni del momento dell'incidente.