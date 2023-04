Auto nei parcheggi per le ambulanze Ospedale, i furbetti del posto non mollano

Ci risiamo. I parcheggi riservati alle ambulanze sono costantemente occupati dalle auto in sosta. E’ quello che accade quasi tutti i giorni nei posti auto che si trovano nell’anello esterno dell’ospedale San Donato di Arezzo, quelli davanti gli ingressi delle scale dei vari reparti.

I primi posti auto più vicini alle uscite sono infatti quelli riservati alle ambulanze come segnalato dagli appositi cartelli, ma i volontari e i dipendenti delle varie associazioni impegnati quotidianamente all’ospedale sono costretti a parcheggiare sopra il marciapiede o fuori dalle zone adibite alla sosta delle ambulanze. Il tutto con non pochi disagi per gli operatori che sono obbligati a portare le barelle con i pazienti o le sedie a rotelle, lungo la strada in condizioni di sicurezza precaria.

Una pratica incivile che esattamente un anno fa era stata segnalata anche da Striscia La Notizia.

Il tg satirico di Canale 5 era infatti arrivato al San Donato con le sue telecamere e aveva dato voce alla vicenda grazie all’inviata Chiara Squaglia giunta ad Arezzo per documentare la situazione. Era marzo 2022 e a distanza di appena un anno non è cambiato nulla.

Le segnalazioni per la condizione dei parcheggi riservati ai mezzi di soccorso nell’anello esterno al San Donato si sprecano. Le difficoltà di accesso e di sosta riguardano i mezzi che trasportano pazienti bisognosi di visite specialistiche e di terapie, costretti talvolta a manovre difficili. Colpa di chi parcheggia la propria auto dove non sarebbe consentito in barba a cartelli e denunce.

