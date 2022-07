Arezzo, auto investe pedone: uomo di 51 anni in ospedale

Arezzo, 22 luglio 2022 - Incidente sulla strada in provincia di Arezzo dove un'auto ha investito un pedone mentre attraversava la strada a Ponticino, nel comune di Pergine Laterina (Arezzo), in via Arno. L'incidente è avvenuto questa mattina, 22 luglio, intorno alle 7.30.

Il pedone, un uomo di 51 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica da Arezzo, l'ambulanza della Misericordia di Arezzo e i carabinieri.