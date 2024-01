Auto e moto d’epoca. Fine settimana ad Arezzo Classic Motors

Si apre oggi un fine settimana in compagnia di "Arezzo Classic Motors" 2024. La manifestazione con cui si apre un anno di grandi eventi ad Arezzo Fiere e Congressi. Il grande contenitore di via Spallanzani è pronto infatti a portare in città dischi e fumetti, auto e moto d’epoca, animali esotici ma anche il grande mercato delle Pulci, con tanti eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Si parte questo fine settimana. Oggi sabato 13 e domani domenica 14 gennaio, torna un classico evento invernale al palaffari.

Appuntamento con la due giorni di Arezzo Classic Motors. Il salone dei veicoli da collezione è pronto a regalare emozioni ad appassionati e curiosi con auto e moto storiche, ricambi e accessori, editoria specializzata, automobili e modellismo.

Arezzo Fiere ospita il Salone veicoli da collezione appunto e nei diversi padiglioni e nelle aree esterne si potranno ammirare ma anche scambiare e acquistare auto e moto storiche, ricambi e accessori. Spazio anche all’editoria specializzata, all’automobilia e al modellismo.