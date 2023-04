Auto come ariete su due farmacie Notte da incubo ma bottino magro Parte la caccia alla Bmw bianca

di Claudio Roselli

Pochi soldi portati via a Sansepolcro e a Selci Lama, a vuoto il tentativo di Monterchi. Questo il magro bottino dei tre raid compiuti l’altra notte dai ladri in altrettante farmacie dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra, attraverso la tecnica dell’auto contro l’ingresso dell’esercizio. Quale sia stata la precisa successione cronologica del loro "tour" non è dato stabilirlo: le certezze riguardano gli orari nel Biturgense (ossia le 5) e nel Sangiustinese, quando l’allarme è scattato alle 5 e mezza. Con ogni probabilità, anche in base ai calcoli temporali, i tre individui con il volto incappucciato potrebbero aver iniziato il giro da Monterchi, nella zona bassa di Mercatale, a bordo di una Bmw X1 di colore bianco, la cui targa è risultata rubata a Roma nei giorni scorsi. Qui, però, sono stati messi subito in fuga dal proprietario, che si è affacciato dalla finestra e quindi il colpo è saltato.

Alle 5 in punto, sono entrati in azione nella farmacia di Santa Fiora, l’ultima aperta nel territorio di Sansepolcro e in attività dal giugno del 2017 nella zona industriale; hanno dapprima tolto di mezzo i vasi con i fiori, poi – al segnale di uno dei componenti – la vettura si è avvicinata senza far rumore, appoggiandosi al vetro antisfondamento della porta di accesso, che è rimasto integro; il piegamento degli infissi ha consentito l’entrata nell’esercizio, dal quale hanno prelevato una somma in denaro intorno ai 200 euro, trovata nel vano di servizio retrostante. In base a quanto filmato dalle telecamere a circuito chiuso, sono rimasti all’interno per un paio di minuti con l’allarme già in funzione e per questione di secondi non si sono imbattuti nella guardia giurata della sorveglianza, arrivata alle 5,04, prima che di lì a poco giungessero anche i carabinieri; l’auto era pronta sul viale per la fuga dei malviventi.

"Il vero danno – ha detto il dottor Marco Bragagni, titolare della farmacia – è quello arrecato agli infissi, che ora debbo sostituire, perché per il resto non è stato toccato un solo medicinale. Evidentemente, a loro interessavano solo i soldi, ma la somma asportata è ben poca cosa. Semmai, in prospettiva di altri possibili colpi, cercherò di posizionare una barriera tale da impedire contratti fra la vetrina e le auto". A questo punto, l’obiettivo del trio si è spostato nella vicina Umbria: sulla "tappa" di Pistrino, le versioni sono discordanti; sta di fatto che nella frazione di Citerna non è comunque successo nulla e allora nel mirino è finito il viale della Stazione a Selci Lama, sul rettilineo che conduce verso l’abitato di Lama. Le modalità operative adoperate alla farmacia Cristini sono state similari: è stata sfondata una porta di sicurezza laterale sempre con la Bmw (le immagini confermano), l’allarme è suonato e in fretta e furia i tre sono riusciti a impossessarsi di appena una ventina di euro, precedendo l’arrivo della vigilanza e degli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello, che assieme ai militari dell’Arma biturgense hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili degli episodi. Anche a Lama, in base al racconto della farmacista, assalto ai cassetti in cerca di soldi, ma le confezioni di medicine e gli altri prodotti esposti non sono stati toccati. L’avvicinarsi dell’alba e il movimento di persone che si recavano al lavoro ha ovviamente consigliato alla banda di dileguarsi senza più prendere di mira alcun obiettivo.