Auto "ariete" per rubare in farmacia Mezzi eclatanti ma colpo da 200 euro

di Claudio Roselli

Identificati e denunciati gli autori dei colpi (più sostanziosi nei danni arrecati che nel bottino procurato) alle farmacie dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra e poi anche di altri comprensori. Sono due giovani di origine straniera residenti a Milano e Torino e poco più che trentenni. Gli occhi dei testimoni e quelli delle telecamere hanno permesso ai carabinieri di risalire ai due individui, che nella notte fra il 4 e il 5 aprile scorsi avevano cominciato il giro da Mercatale di Monterchi, dove però il titolare della farmacia – che abita nello stesso stabile – era stato messo in allarme dal sistema di sorveglianza e quindi, pur restando a distanza di sicurezza, era riuscito a mettere in fuga i malviventi, costretti di conseguenza a spostarsi in un’altra località. Alle 5 in punto, allora, erano davanti all’ingresso della farmacia di Santa Fiora, nella zona industriale di Sansepolcro; con la loro Bmw X1 di colore bianco, noleggiata a Milano, avevano dato un colpo secco ma non rumoroso alla vetrata dell’ingresso, creandosi il varco dal quale entrare e portar via in pochi secondi i circa 200 euro di fondo cassa trovati nel vano posteriore, dimenticando (forse) che ai giorni d’oggi il denaro contante è sempre più in disuso e che, comunque, raramente si tengono somme consistenti in negozio. Infatti sono riusciti ad impossessarsi solo di un piccolo fondo cassa, mentre l’allarme era già scattato.

Non ancora contenti, si sono diretti in Umbria e hanno fatto il bis nella farmacia di Selci Lama, lungo il viale della Stazione, dove di euro ne erano rimasti appena 20. I militari della Compagnia biturgense hanno raccolto quanti più elementi sono riusciti a trovare; oltre alle testimonianze dirette di chi aveva notato movimenti sospetti, ma soprattutto grazie ai sempre più preziosi sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato dai due autori e hanno poi ricostruito le tappe percorse dal suv, constatando che nel tragitto da Milano erano stati colpiti anche altri esercizi commerciali in differenti territori, fra i quali anche Arezzo e la Valdichiana e sempre con obiettivo esclusivo le farmacie. Ora, i due dovranno rispondere davanti alla magistratura aretina dei reati di furto e tentativo di furto.