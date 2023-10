Autista preso a sputi. Tensione alta sui bus

Un’altra aggressione ai danni di un autista di autobus della città.

Un uomo prima ha mostrato il dito medio al conducente e poi gli ha sputato addosso.

É l’ennesimo episodio che fa scattare l’allarme su chi guida un mezzo pubblico e il comportamento maleducato e violento di chi ci sale per spostarsi da una parte all’altra della città.

Il fatto è accaduto lunedì nel tardo pomeriggio. Uno degli autisti dei bus pubblici stava guidando il mezzo quando è arrivato vicino a piazza Giotto. Come avviene su richiesta un utente ha ha fatto cenno proprio sotto a una pensilina di volere salir. L’autobus si ferma e si apre la porta. Ecco che inizia lo stranono episodio.

L’uomo è salito a bordo del veicolo rimanendo per qualche tempo in corrispondenza dell’apertura. Il conducente, visto lo strano atteggiamento, gli ha chiesto se intendeva salire o meno. In risposta gli è stato mostrato il dito medio ma al momento della discesa la situazione è degenerata. Dopo aver chiamato la fermata l’utente è prima sceso dal mezzo e poi, in una frazione di secondo, ripensandoci, è salito di nuovo con l’unico obiettivo di sputare addosso all’autista.

A luglio c’era stata un’altra aggressione. L’episodio era avvenuto in località La Pazienza alla periferia nord di Arezzo. La denuncia era arrivata dai sindacati. Alle 14,40 circa della domenica, a bordo di un pullman della Linea R che collega Arezzo-Castelnuovo di Subbiano, due utenti, di origine presumibilmente nordafricana, avevano rivolto minacce e atti intimidatori verso il conducente. I due uomini, al culmine della tensione, avevavano danneggiato i dispositivi di apertura e discesa passeggeri del bus. Subito dopo i due malviventi si erano dileguati nella campagna circostante, nonostante la repentina richiesta di intervento da parte delle forze dell’ordine.

Solo l’autocontrollo e la professionalità del conducente aveva scongiurato il peggio. appena un mese fa un autista della linea Arezzo-Valdarno, era stato colpito da un utente che dopo aver tentato di salire a bordo mentre le porte del mezzo si stavano chiudendo, gli aveva sferrato contro una testata. L’episodio venne denunciato alle forze dell’ordine.