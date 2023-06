Autista della Croce Bianca aggredito a Arezzo, arrestato un pluripregiudicato

Lo ha preso a schiaffi sulla testa, poi è fuggito. Prtendeva di passare a tutti i costi. Non è bastata la richiesta del volontario della Croce Bianca, anzi tutto è scoppiato da quelle parole rivolte in maniera educata. "Mi scusi, può fare marcia indietro per qualche metro? Devo accompagnare la paziente che ha l’ossigeno all’ingresso del palazzo", ha detto il 65enne con la divisa dell’associazione che, suo malgrado, si è ritrovato protagonista di un brutto quarto d’ora in Largo 2 giugno, zona Belvedere. L’autista del veicolo per il trasporto socio-sanitario, aveva accompagnato una signora a casa dopo un esame in ospedale. Doveva immettersi in una stradina secondaria ma è "arrtivato lungo". Così, ha accostato per poi fare marcia indietro fino all’ingresso del palazzo dove vive la donna. In quel momento un’auto si è infilata dietro al veicolo. Dal finestrino, l’autista della Croce Bianca ha chiesto di poter eseguire la manovra, ma l’automobilista si è rifiutato. Così, il volontario dell’associazione aretina è sceso rinnovando la richiesta. Per tutta risposta l’uomo, un cittadino rumeno poi risultato pluripregiudicato, ha aggredito il 65enne colpendolo alla testa. Alla scena ha assistito la signora dall’interno del veicolo della Croce Bianca. Il parapiglia è stato visto da alcune persone che sono uscite da bar e negozi e hanno dato l’allarme. Nel frattempo l’automobilista si è allontanato ma è stato rintracciato dagli agenti delle volanti. Non si è fermato nemmeno davanti a loro: ha ferito con una testata un poliziotto, poi medicato al Pronto soccorso. Per il rumeno è scattato l’arresto. Il volontario della Croce Bianca non è ferito ma di certo è un episodio che non dimenticherà.

LuBi