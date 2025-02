Ausiliari del traffico con maggiori competenze: non solo parcheggi

A partire da mercoledì 5 febbraio, aumenteranno ad Anghiari le competenze dei due ausiliari della sosta in servizio per le aree soggette a strisce blu, anche per il controllo del rispetto delle norme del codice della strada. L’articolo 12 bis ha reso infatti possibile questo ampliamento, permettendo agli ausiliari di elevare tutte le violazioni in materia di sosta nelle aree regolamentate. I due ausiliari della sosta potranno quindi sanzionare, nelle aree a pagamento già presidiate, anche violazioni ulteriori, come quelle per sosta vietata su posti auto riservati a invalidi o adibiti a carico/scarico merci.

Questa misura mira a migliorare il presidio delle aree gestite dagli ausiliari, in particolare nel centro storico, per garantire un utilizzo costante e regolamentato degli spazi pubblici a tutela di tutti i cittadini. "Il nostro obiettivo è quello di contenere il traffico senza vietare l’accesso a piazza Baldaccio e piazza IV Novembre – precisa il vicesindaco anghiarese, Claudio Maggini - attraverso una regolarizzazione della mobilità con sosta a pagamento per ridurre i tempi di sosta e migliorare la vivibilità degli spazi nel centro storico.

Oltre a ciò, l’amministrazione comunale ha intenzione di proseguire con il progetto degli "steward urbani". Questo servizio, affidato a personale formato e coordinato dagli uffici comunali, mira a migliorare la percezione di sicurezza della cittadinanza e facilitare la fruibilità degli spazi pubblici. Gli steward presidieranno le "aree sensibili" del centro storico, come parcheggi, parchi, cimiteri, ascensori, le piazze principali, il corso e altre zone interessate da eventi. Il loro compito sarà quello di garantire che i comportamenti non arrechino danni o pregiudichino la quiete pubblica, l’igiene e il decoro degli spazi pubblici, né creino disturbo alla clientela e alla popolazione residente".

Ciò permetterà al corpo della polizia locale di concentrarsi maggiormente sugli interventi e i pattugliamenti più necessari, rispondendo in modo ancora più rapido alle richieste della cittadinanza. Un motivo in più per gli automobilisti, affinchè rispettino le disposizioni sulla sosta.