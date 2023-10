Attività Fisica Adattata. Il Pd di Montevarchi all’attacco della giunta Chiassai

Arezzo, 26 ottobre 2023 – A Montevarchi, ad oggi, non è possibile effettuare i corsi AFA, la cosiddetta attività fisica adattata e il Comune non ha messo a disposizione nessun locale per attivare questo importante servizio, rivolto in particolare agli anziani. La "denuncia" arriva dal Partito Democratico, che presenterà una interrogazione al prossimo Consiglio Comunale. La ginnastica adattata è partita ufficialmente il 3 novembre 2021 grazie ad un accordo tra Stato e Regioni. È importante nella prevenzione e nella gestione delle principali malattie croniche non trasmissibili e rappresenta uno “strumento terapeutico” necessario per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, oltre che garantire un maggiore benessere della popolazione e una migliore qualità della vita.

n questo contesto, anche in Toscana sono previsti e disciplinati i corsi AFA, un percorso non sanitario che prevede una serie di programmi di attività motoria di gruppo, finalizzati a migliorare il benessere della persona e a contrastare le difficoltà di movimento temporanee o conseguenti a malattie croniche. Non si tratta di percorsi sanitari di riabilitazione ma di esercizi fisici semplici, messi a punto da esperti sanitari e guidati da personale preparato a gestire questa specifica attività. L’offerta è differenziata in percorsi rivolti a due tipologie di persone, prevalentemente anziane o fragili, con autonomia funzionale conservata o con ridotta competenza funzionale. I vantaggi riconosciuti di questa attività sono molteplici: si migliora la capacità di movimento, l’attività del cuore, la sensibilità all’insulina, si riduce l’osteoporosi, si prevengono le cadute, si costruiscono momenti di socialità, è poco costosa e gli istruttori sono tutti professionisti qualificati.

"Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni sul perché’ il Comune di Montevarchi non metta a disposizione nessun locale per la fruizione di questi corsi da parte dei nostri concittadini - ha sottolineato il Partito Democratico - siamo a conoscenza che sono state fatte numerose segnalazioni da chi vorrebbe partecipare a questi corsi, ma a riguardo nessuna risposta concreta e tempestiva è arrivata dal Comune, ed al momento a Montevarchi non si possono fare. Vista l’importanza di questa attività fisica - ha aggiunto il Pd - riteniamo che il problema vada affrontato con urgenza e tempestività anche perché così molti anziani si vedono costretti o a non fare nessun tipo di attività fisica o a doversi iscrivere in strutture private il che per molti potrebbe rappresentare un ostacolo di natura economica. Per questo abbiamo chiesto al Sindaco perchè ancora non siano stati concessi luoghi idonei dove fare questi corsi".