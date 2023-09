Attività didatticheed Escape Museum. Gli eventi al Mumec

Settembre al Mumec, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, di via Ricasoli ad Arezzo che presenta il nuovo programma delle attività didattiche museali previste per l’anno scolastico 20232024 con grandi classici e novità. La scelta di una visita guidata porta sicuramente a viver più intensamente l’esperienza museale; molti sono infatti i percorsi extra appositamente ideati per le Attività Didattiche del nuovo anno scolastico. Le visite non hanno limiti d’età: dalla scuola dell’infanzia alle università. Anche quest’anno grandi e piccoli visitatori saranno al Mumec i veri protagonisti. Per accompagnatori ed insegnanti l’ingresso è sempre gratuito.

E sempre al Mumec arriva Escape Museum. Appuntamento domani alle 21 quando si svolgerà un evento dedicato a giovani e adulti. Un vento realizzato col contributo dell’Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, ideato per poter risolvere enigmi e misteri in un gioco di squadra adrenalinico, quello dell’Escape Museum, che porterà i partecipanti a vivere un’esperienza unica ed eccitante, questo anche grazie al timer che scandisce il tempo che li separa dal fine partita. Un’ora per svelare misteri, per scovare strani oggetti, un’ora per poter vincere e immergersi in un contesto storico dinamico ed elettrizzante. Ingresso gratuito under 35. Prenotazioni: 3498932046.