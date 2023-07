Attenti alla nuova Feralpi Anche Ceppitelli va in ritiro

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò ha raggiunto ieri il ritiro di Storo e nel pomeriggio si è recata a Condino per la prima seduta di allenamento. La squadra gardesana lavorerà in Trentino agli ordini di Stefano Vecchi e del suo staff fino a sabato 22 luglio, quando raggiungerà Pinzolo per affrontare in amichevole il Torino.

In seguito la squadra del presidente Giuseppe Pasini, presente alla partenza della comitiva da Salò, si sposterà per la seconda fase della preparazione a Darfo Boario, dove rimarrà dal 25 luglio al 4 agosto: "Siamo carichi e motivati - ha commentato mister Vecchi - Ci attendono quindici giorni di lavoro intenso, durante i quali dobbiamo porre le basi per una stagione da affrontare a testa alta".

Luca Ceppitelli, difensore ex capitano del Cagliari: "Sono in un club che ha confermato tutte le mie aspettative: serietà, preparazione, professionalità. Quindi sono davvero felice e orgoglioso di essere qui. Porterò la mia esperienza, ma con umiltà. Tutti mi hanno parlato benissimo del gruppo che ha vinto un campionato difficilissimo come quello della C nella passata stagione e credo che la chiave sia assolutamente quella anche in B, a maggior ragione in B, campionato difficile che conosco bene".

Ma il mercato della Feralpi è appena iniziato.

Luca Marinoni