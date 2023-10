Attenti al Brusaporto. Sorpresa Pro Palazzolo

Si intensifica ulteriormente il cammino delle squadre impegnate nel girone B di serie D. Dopo lo scoppiettante turno messo in archivio solo domenica, infatti, domani (fischio d’inizio alle 14.30) l’undicesima giornata aprirà immediatamente un mese di novembre che si preannuncia di grande importanza per le sorti del cammino stagionale. Un impegno infrasettimanale al quale gli appassionati giungono dopo una tappa che ha visto il Caldiero consolidare le sue ambizioni cercando di allungare in vetta, ma ha anche confermato le qualità di Brusaporto e Pro Palazzolo (al quale spetta l’impresa del giorno grazie alla vittoria conquistata a Piacenza).

Grande incertezza in coda, dove, dopo i risultati dell’ultimo fine settimana, chiude ora la classifica un terzetto composto da Legnano, Tritium e Ponte S. Pietro, anche se rimangono diverse pericolanti costrette a trepidare racchiuse in pochi punti. Domani sfida dei quartieri alti tra Pro Palazzolo e Varesina. Una gara aperta ad ogni risultato, che potrà chiarire in modo significativo il potenziale delle due ambiziose contendenti. In chiave bresciana-bergamasca, un compito particolarmente impegnativo è quello che attende Ponte S. Pietro e Villa Valle, che dovranno tentare di frenare la voglia di volare rispettivamente della capolista Caldiero e dell’Arconatese.

Derby tutti da seguire sono poi quelli che metteranno di fronte Caravaggio e Virtus Ciserano, alla ricerca di punti per consolidarsi in zona tranquilla, e quello tra Desenzano e Real Calepina. Entrambe le squadre sono animate da motivazioni molto importanti, con i gardesani che sono chiamati a cancellare la sconfitta patita a Brusaporto e la recente frenata che li ha spinti fuori dalla zona play off, mentre la compagine orobica deve fare punti per cercare di allontanarsi dalle ansie dei play out. Dopo le ultime, brillanti prestazioni, merita un occhio di riguardo il Brusaporto. I gialloblù sono saliti al secondo posto, a due soli punti dal Caldiero capolista, e domani sfideranno il Crema.

Luca Marinoni