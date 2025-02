Attacco alla Cgil. In Valdarno presidi davanti alle sedi del sindacato. Condanna unanime

Arezzo, 11 ottobre 2021 - L’assalto alla sede Cgil a Roma ha provocato sconcerto e indignazione e ieri anche in Valdarno si è svolto un presidio davanti alle sedi della Camera del Lavoro, a Montevarchi, San Giovanni e Terranuova. Presenti le forze sindacali, esponenti politici e cittadini. Manifestazioni un po’ in tutta la Toscana. A Firenze aperture eccezionali della sede in Borgo Greci e di quella regionale in via Pier Capponi, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Anche ad Arezzo iniziativa di fronte alla Cgil provinciale. “Questa è una prima risposta, da Roma dove i fascisti, perché così vanno chiamati, hanno devastato la nostra sede fino alle nostre camere del lavoro nei territori. Serve veramente rendere fuorilegge le associazioni e qualsiasi espressione ispirata al fascismo. Servono riforme del lavoro, del fisco, delle pensioni: riforme che promuovano la lotta alla diseguaglianza”, ha detto il segretario provinciale Alessandro Mugnai.

“Ognuno ha il diritto di manifestare, ma la violenza e le aggressioni non sono mai giustificate – ha detto il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, presente ieri in via Nazario Sauro, di fronte alla sede del sindacato -. E quando si viola la casa di qualcuno, come è successo ieri a Roma, è necessario che ciascuno la senta come una violazione di casa propria. Poteva accadere ad altre organizzazioni sindacali, a sedi di partito o di associazioni ed è inaccettabile. Dobbiamo tutti sentirci parte nel rispondere e nel riaffermare i principi che stanno alla base del nostro stare insieme. Stamani ho partecipato all’iniziativa della Cgil a Terranuova, ci tenevo ed era doveroso esserci – ha aggiunto -. Gli episodi di sabato colpiscono non solo una sede nazionale, ma anche chi tutti i giorni nelle sedi territoriali svolge un servizio per le persone. Esprimo piena solidarietà al sindacato, ai cittadini romani e a tutti coloro che ieri si sono trovati a fronteggiare gli atteggiamenti violenti tenuti da una parte dei manifestanti” ha aggiunto il primo cittadino. Anche a San Giovanni il sindaco Valentina Vadi e altri esponenti politici ed istituzionali, tra cui il segretario provinciale del Pd Francesco Ruscelli e il segretario dell’unione comunale Andrea Romoli, hanno effettuato un presidio di fronte alla sede della Cgil, manifestando vicinanza e solidarietà.