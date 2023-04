Atam, posteggi a nuovo e assunzioni Telecamere leggi-targa alle sbarre Nei multipiano più costi che ricavi

di Alberto Pierini

Nel 2020 eravate chiusi in casa, prigionieri del Covid e degli orari del lockdown? Beh, anche Atam non festeggiava. Perché stava male come tutti noi: e vedeva i suoi bilanci asciugarsi come un telo sotto il sole. E nel bilancio che domani l’azienda sfoggerà in consiglio comunale quella stagione è ancora lì, con tutte le sue cicatrici, comprese quelle economiche. Un balzo indietro nei ricavi da tre milioni e mezzo a poco più di due, che solo ora tornano sulla linea di galleggiamento. La previsione del 2023 prevede il rientro su quei numeri del 2019, mentre entro il 2025 dovremmo essere oltre.

È la sintesi del piano economico che il presidente Bernardo Mennini presenterà in aula.Ma che in realtà dice tante più cose. Dice intanto che proprio entro il 2025 riprenderanno le assunzioni: uno nella parte amministrativa e uno tra i controllori della sosta. Anche se tutto è vincolato ai conti e ai servizi aggiuntivi dell’azienda. Che è un’azienda della sosta, pur essendo ancora nell’immaginario collettivo quella degli autobus, ma spazia su tanti fronti. Ad esempio una delle voci più pesanti è la manutenzione delle scale mobili: lo "scontrino" è di circa duecentomila euro l’anno e per fortuna negli ultimi mesi gli ingranaggi vanno meglio del solito. Ma l’impianto è del 2004 e quindi il tempo che passa di sicuro non è la migliore aspirina.

L’azienda è in attivo: e lo è soprattutto per merito dei parcheggi a raso. I multipiano viaggiano ancora sott’acqua e non di poco. Perché alla fine del 2022 i ricavi delle strutture sfiorano i 900 mila euro mentre i costi operativi complessivi superano il milione e 700 mila.

Normale, essendo stati costruiti con finanziamenti che di anno in anno vengono rimborsati. E anche considerando il prezzo stracciato garantito agli utenti. Resta solo una domanda: se fossero stati localizzati in zone più gettonate, e naturalmente non parliamo del San Donato davanti all’ospedale, le cose sarebbero andate meglio? Chissà. Ma la sosta a raso ci pensa a lei a coprire il decalage. Un esempio? La ex Cadorna a fronte di un costo di 60mila euro garantisce un ricavo operativo dieci volte superiore. Forse anche questa una garanzia che resterà al suo posto, come è sano che sia rispetto al centro, resistendo alle pressioni che lo vorrebbero solo per residenti.

Parcheggi nei quali in tre anni Atam farà di tutto di più. Il rifacimento della segnaletica, l’asfaltatura a cominciare dall’Eden. E l’installazione di dodici telecamere leggi-targa. Posizionate a ridosso dell’ingresso e dell’uscita, utili ad entrare senza tesserina: riconoscono i numeri e le sbarre schizzano sugli attenti, come i soldati di un tempo nello steso piazzale. E insieme proseguiranno il rafforzamento della app, il bike-sharing, le ricariche elettriche anzi verso un potenziamento massiccio. Con un trattamento particolare per il Baldaccio: telecamere a raffica e luci led per metterlo in sicurezza. Perché è giusto così. E chissà che col centro prelievi non cominci a marciare davvero.