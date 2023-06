Associazione mogli medici italiani, l'aretina Baldoncini eletta presidente nazionale

Arezzo, 2 giugno 2023 – Il 20 maggio scorso a Roma si è svolto il XXVIII Congresso Nazionale Elettivo Ammi. Dopo 50 anni dalla presidenza nazionale della fiorentina Maria Laura Tonelli, fondatrice della sezione di Arezzo ben 48 anni fa, la Toscana ha riproposto nel tempo altre due presidenti nazionali, prima della neoeletta Tiziana Bianchini Baldoncini che ha conquistato il ruolo di presidente nazionale Ammi con 83 voti su 108.

Un ampio consenso dalle sezioni di tutta Italia che hanno riconosciuto in Tiziana Baldoncini una persona capace, determinata ma soprattutto appassionata dell’Ammi. Per sei anni alla guida della sezione di Arezzo ha contribuito a rinverdire le fila dell’associazione fondando ben quattro sezioni, quelle di Città di Castello, di Spoleto, di Terni e dell’Isola d’Elba.

“Un incarico di assoluto rilievo e una grande opportunità per la città per mettere al centro le politiche della salute. A Tiziana Baldoncini l'augurio di buon lavoro, nella certezza che con la dedizione e la passione con cui ha sempre operato raggiungerà ottimi risultati e che in questo suo impegno sarà supportata dalla azione altrettanto incisiva della sede di Arezzo guidata da Ione Marruchi Linoli”, commenta il vice sindaco Lucia Tanti.