Associazione cultura della Pace I protagonisti della borsa di studio

SANSEPOLCRO

Reso noto il nome del vincitore della borsa di studio intitolata ad Angiolino e Giovanni Acquisti. L’Associazione Cultura della Pace di Sansepolcro, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e con il locale circolo Acli "Adriano Olivetti", ha premiato il lavoro della dottoressa Martina Caslini, dal titolo "Il Diritto alla Verità tra legalità e moralità – Le esperienze delle Commissioni per la verità Colombiana e Tunisina", tesi discussa all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, con questa motivazione. La comunicazione è avvenuta nella Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale, con la commissione esaminatrice presieduta dal professor Antonino Drago, massimo esperto di difesa popolare nonviolenta e Premio Nazionale "Cultura della Pace-Città di Sansepolcro" nel 2000.

Questa la motivazione: "La tesi racconta l’originale ricerca della verità attraverso l’ascolto dei protagonisti, elemento fondamentale per restituire dignità alle vittime, ma anche per costruire una narrazione condivisa che tenga conto di tutti i vissuti e che restituisca giustizia alle persone coinvolte. E’ risultato particolarmente interessante aver lavorato, anche da un punto di vista scientificoteorico, sulla verità, che se non si può valutare oggettivamente, rimane decisiva per far sì che gli avvenimenti dolorosi passati possano essere analizzati e rielaborati in vista di una riconciliazione futura".