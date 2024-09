Assistenza farmaceutica integrativa, lunedì e martedì chiusi gli sportelli della zona distretto Valdichiana

Arezzo, 20 settembre 2024 – La sede distrettuale per l’ Assistenza Farmaceutica integrativa della Zona Distretto Valdichiana Aretina, che si trova presso la Casa della salute di Castiglione Fiorentino di via Madonna del Rivaio n.87, sposta la propria sede dal piano 1 al piano seminterrato cui si accederà dal lato sinistro esterno.

Lo spostamento dei locali comporterà la chiusura al pubblico degli sportelli di front office nelle due giornate di lunedì 23 settembre e martedì 24 settembre. La sede distrettuale di assistenza integrativa provvede all’erogazione di presidi per diabetici (sensori e glucometri), alimenti aproteici per pazienti nefropatici, presidi per pazienti stomizzati, presidi per pazienti con incontinenza (cateteri, sacche), medicazioni semplici.

Gli sportelli saranno regolarmente operativi mercoledì 25 settembre. Tel. 0575 639889 Mail [email protected] Apertura al pubblico: lunedi, mercoledi, venerdi 8.30-12.30 e martedi e giovedi: 8.30-12.30 e 15.00-17.00 Ausili per incontinenza (pannoloni e traverse): apertura al pubblico mercoledì e venerdì 8:00-12:00 Tel. 0575/639829