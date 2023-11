Assistenza degli anziani. Opportunità per badanti

1 BADANTE

Si ricerca badante per famiglia di Sansepolcro per assistere una persona non autosufficiente, nella preparazione dei pasti, nella pulizia della casa e nella somministrazione dei farmaci. Richiesta esperienza di almeno 12 mesi. Lavoro part time, a tempo indeterminato. Codice: AR-206774. Scadenza: 29 novembre.

1 COLF Si ricerca collaboratrice domestica per famiglia di Arezzo. Lavoro part time, a tempo indeterminato. Lingue: Bengali. Codice: AR-206811. Scadenza: 29 novembre

1 BADANTE Si ricerca badante con esperienza per famiglia a Foiano. Dovrà assistere una persona non autosufficiente e occuparsi dell’igiene della casa. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Si richiede pazienza e disponibilità. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale, per accompagnamento a visite eo passeggiate. Codice: AR-206797. Scadenza: 30 novembre.